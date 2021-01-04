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Utgått
DLP2710/00
Tunn och kraftfull batteribank
Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobiltelefonen har slut på batteri. USB-C maximerar strömmen för att ladda din batteribank.
10 000 mAh
2 USB-laddningsportar
Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström
2 USB-portar laddar två enheter samtidigt
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