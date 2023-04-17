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USB Power bank

DLP2711CB/00

Tunn och kraftfull batteribank

Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. Snabb laddning med dubbel USB-A- och USB-C-port med stöd för QC 3.0 och PD3.0.

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med ett bärbart reservströmpaket

Tunn och kraftfull batteribank

  • 10 000 mAh

  • USB A- och USB C-laddningsportar

  • QC 3.0 och PD 3.0

  • PPS

Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.

LED-strömindikatorlampa

Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.

Laddning med programmerbar strömförsörjning (PPS) med USB-C

PPS (programmerbar strömförsörjning) är en standard för snabb laddningsteknik för USB-C-enheter. Den här tekniken justerar spänning och ström i realtid, beroende på enhetens laddningsstatus, och matar den med maximal effekt. Ett smart sätt att minska laddningstiden på ett säkert sätt.

Tekniska specifikationer

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