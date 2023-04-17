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DLP2711CB/00
Tunn och kraftfull batteribank
Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. Snabb laddning med dubbel USB-A- och USB-C-port med stöd för QC 3.0 och PD3.0.
10 000 mAh
USB A- och USB C-laddningsportar
QC 3.0 och PD 3.0
PPS
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.
PPS (programmerbar strömförsörjning) är en standard för snabb laddningsteknik för USB-C-enheter. Den här tekniken justerar spänning och ström i realtid, beroende på enhetens laddningsstatus, och matar den med maximal effekt. Ett smart sätt att minska laddningstiden på ett säkert sätt.
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