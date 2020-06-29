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Utgått
DLP3533/00
Bluetooth-mottagare med 3,5 mm Aux
Anslut mobilen till billjudet med den här Bluetooth-enheten. Gäller för musikuppspelnings- och telefonsamtalsanslutning. Stabil anslutning med kristallklart ljud. Bluetooth-version: 5.0 Anslutning: 3,5 mm utgångskontakt.
Bluetooth-anslutning
3,5 mm (hane)
Håll dig uppkopplad inom 10 meter i ett område som inte har några hinder. Produkt med inbyggt batteri på 145 mAh. Ger 8 timmar ljuduppspelning eller 10 timmar samtalstid. Ladda batteriet med mikro-USB-porten.
Njut av musiken från spelaren genom det suveräna högtalarsystemet i stereon. Anslut bara dockningsvaggan till stereon med ljudkabeln. När spelaren dockats i dockningsvaggan kan musiken spelas via stereosystemet.
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