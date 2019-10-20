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Utgått
DLP5751T/00
Mångsidig resebatteribank
Den här batteribanken med en kapacitet på 5 000 mAh och utbytbara kontakter är det perfekta resesällskapet. Kontakterna är för bland annat EU, Australien, Storbritannien och USA och gör att du kan ladda direkt från eluttaget. Inget mer krångel med att ladda dina mobila enheter eller ladda den här batteribanken utomlands.
5 000 mAh
QC 3.0 och PD
1 USB-A- och 1 USB-C-port laddar två enheter samtidigt. USB-A-porten fungerar på de flesta USB-laddade enheter, medan USB-C är den senaste laddningskontakten som nu används av mobila enheter som mobiltelefoner, utomhuskameror och surfplattor.
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
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