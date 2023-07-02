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DLP7717NB/00
Tunn och kraftfull powerbank
Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. Det här är den perfekta resekamraten för att ge ström åt alla dina mobila enheter.
10 000 mAh
2 USB-laddningsportar
LCD-display för strömindikering
Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
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