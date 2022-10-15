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Utgått
Tunn och kraftfull batteribank
Mikro- och Type-C-ingång , dubbel USB-A- och USB-C-utgång.
10 000 mAh
Dubbel USB
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
2 USB-portar laddar två enheter samtidigt
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Fördelar
Hendig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DLP7719N USB-strømbank
Datum för användning 2022-04-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DLP7719N USB-strømbank
Datum för användning 2022-04-15