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Utgått

Utomhusströmbank

DLP8088NC/00

Utomhusströmbank för camping med mera

En kraftfull utomhusströmbank för alla dina enheter med stor kapacitet på 128 000 mAh. Växelström och likström, USB-A (QC) och USB-C (PD), växelströmsuttag. Cigarettändaruttag och trådlös Qi-laddning.

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Utomhusströmbank för camping med mera

  • Utgång för AC/DC

  • USB A- och USB C-laddningsportar

  • Trådlös Qi-laddning

  • QC 3.0 och PD

Utgång för växelström (AC) och likström (DC)

Utomhusströmbanken tillhandahåller både likström och växelström. Använd elektriska apparater med ren sinusvågströmförsörjning eller ladda mobiltelefonen med USB-laddningsporten (USB A\USB C).

LCD-display för strömindikering

LCD-display för strömindikering

Trådlös Qi-teknik

Användningen av den trådlösa Qi-laddningen är utbredd bland smarttelefoner och andra mobila enheter. Philips trådlösa laddare är kompatibla med telefoner och andra enheter som är aktiverade med trådlös Qi-teknik. Du lägger bara enheterna på plattan så laddas de på ett smidigt sätt.

Tekniska specifikationer

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