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Utgått
DLP8088NC/00
Utomhusströmbank för camping med mera
En kraftfull utomhusströmbank för alla dina enheter med stor kapacitet på 128 000 mAh. Växelström och likström, USB-A (QC) och USB-C (PD), växelströmsuttag. Cigarettändaruttag och trådlös Qi-laddning.
Utgång för AC/DC
USB A- och USB C-laddningsportar
Trådlös Qi-laddning
QC 3.0 och PD
Utomhusströmbanken tillhandahåller både likström och växelström. Använd elektriska apparater med ren sinusvågströmförsörjning eller ladda mobiltelefonen med USB-laddningsporten (USB A\USB C).
LCD-display för strömindikering
Användningen av den trådlösa Qi-laddningen är utbredd bland smarttelefoner och andra mobila enheter. Philips trådlösa laddare är kompatibla med telefoner och andra enheter som är aktiverade med trådlös Qi-teknik. Du lägger bara enheterna på plattan så laddas de på ett smidigt sätt.
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