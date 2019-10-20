Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
DLP8718NC/00
Tunn och kraftfull batteribank
Stor kapacitet på 10 000 mAh med LED-batterinivådisplay. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. Det här är den perfekta resekamraten för att ge ström åt alla dina mobila enheter.
10 000 mAh
Vit
USB A- och Type-C-laddningsport
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
Den universella enheten har en USB-anslutning så att den kan användas med din USB-baserade enhet via enhetens USB-kabel, som du antingen redan har eller kan köpa separat.
Recensioner