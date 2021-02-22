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Utgått
DLP9016U/03
Trådlös laddare med sugkopp
Ladda telefonen snabbt utan att ansluta den till en laddningskabel. Trådlös Qi-laddning för smartphones, surfplattor och andra enheter med trådlös Qi-teknik. Trådlösa effektalternativ: 5 W/7,5 W/10 W
Universell
Snabb laddning
Trådlös Qi-laddning
Användningen av den trådlösa Qi-laddningen är utbredd bland smarttelefoner och andra mobila enheter. Philips trådlösa laddare är kompatibla med telefoner och andra enheter som är aktiverade med trådlös Qi-teknik. Du lägger bara enheterna på plattan så laddas de på ett smidigt sätt.
En tunn och ergonomisk design gör att den kan placeras var som helst utan krångel.
Halkfri design gör att du kan hålla telefonen i önskad position och förhindra att den tappas när telefonen vibrerar.
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