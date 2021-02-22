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Utgått

Trådlös Qi-laddare

DLP9016U/03

Trådlös laddare med sugkopp

Ladda telefonen snabbt utan att ansluta den till en laddningskabel. Trådlös Qi-laddning för smartphones, surfplattor och andra enheter med trådlös Qi-teknik. Trådlösa effektalternativ: 5 W/7,5 W/10 W

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10 W snabb laddning

Trådlös laddare med sugkopp

  • Universell

  • Snabb laddning

  • Trådlös Qi-laddning

Trådlös Qi-teknik

Användningen av den trådlösa Qi-laddningen är utbredd bland smarttelefoner och andra mobila enheter. Philips trådlösa laddare är kompatibla med telefoner och andra enheter som är aktiverade med trådlös Qi-teknik. Du lägger bara enheterna på plattan så laddas de på ett smidigt sätt.

Tunn och lätt design

En tunn och ergonomisk design gör att den kan placeras var som helst utan krångel.

Halkfri design

Halkfri design gör att du kan hålla telefonen i önskad position och förhindra att den tappas när telefonen vibrerar.

Tekniska specifikationer

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