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DLP9017/00
Trådlös laddare
Trådlös Qi-laddning. Anslut din mobiltelefon med laddarens yta för en optimal position för snabb laddning (max 15 W) utan kabeltrassel.
15 W
Magnetisk ring
Trådlös Qi-laddning
Den trådlösa laddaren har en magnetisk kant, för den optimala placeringen för MagSafe-produkter från Apple med trådlös laddning.
Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström
Halkfri design gör att du kan hålla telefonen i önskad position och förhindra att den tappas när telefonen vibrerar.
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