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Trådlös laddning

DLP9017/00

Trådlös laddare

Trådlös Qi-laddning. Anslut din mobiltelefon med laddarens yta för en optimal position för snabb laddning (max 15 W) utan kabeltrassel.

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Trådlös laddare

  • 15 W

  • Magnetisk ring

  • Trådlös Qi-laddning

Trådlös laddare med magnetisk kant

Den trådlösa laddaren har en magnetisk kant, för den optimala placeringen för MagSafe-produkter från Apple med trådlös laddning.

Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström

Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström

Halkfri design

Halkfri design gör att du kan hålla telefonen i önskad position och förhindra att den tappas när telefonen vibrerar.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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