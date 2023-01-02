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DLP9230NB/00
3-i-1 trådlös laddare
Ladda din smartphone, din klocka och dina AirPods trådlöst samtidigt med den här snabba laddningsenheten. Maxeffekt på 15 W för att minska mobilens laddningstid. 2,5 W respektive 5 W för att ladda din klocka och dina AirPods.
15 W
Snabb laddning
Trådlös Qi-laddning
Användningen av den trådlösa Qi-laddningen är utbredd bland smarttelefoner och andra mobila enheter. Philips trådlösa laddare är kompatibla med telefoner och andra enheter som är aktiverade med trådlös Qi-teknik. Du lägger bara enheterna på plattan så laddas de på ett smidigt sätt.
Halkfri design gör att du kan hålla telefonen i önskad position och förhindra att den tappas när telefonen vibrerar.
Recensioner
Laddningshastigheten beror på laddningsförhållandet, inklusive värdenheten och strömadaptern.