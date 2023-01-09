Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
DLP9520C/00
Tunn och kraftfull batteribank
Kraftfull kapacitet på 10 000 mAh med säkert litiumpolymerbatteri. PD och QC3.0-snabbladdning med USB A och USB C för att ladda din senaste enhet. 15 W trådlös laddningseffekt. Kan ladda upp till fyra enheter samtidigt, med numerisk strömnivådisplay.
10 000 mAh
USB A- och USB C-laddningsportar
Trådlös Qi-laddning
QC 3.0 och PD
Ladda din mobiltelefon med 15 W trådlös snabbladdning.
Användningen av den trådlösa Qi-laddningen är utbredd bland smarttelefoner och andra mobila enheter. Philips trådlösa laddare är kompatibla med telefoner och andra enheter som är aktiverade med trådlös Qi-teknik. Du lägger bara enheterna på plattan så laddas de på ett smidigt sätt.
USB-C är den senaste laddningskontaktstandarden som nu används av mobila enheter som mobiltelefoner, kameror och surfplattor. PD (Power Delivery, strömförsörjning) är USB-standarden för strömförsörjning för mer ström och snabb laddning.
Recensioner