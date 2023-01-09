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  • Tunn och kraftfull batteribank
  • Tunn och kraftfull batteribank
  • Tunn och kraftfull batteribank
  • Tunn och kraftfull batteribank

USB Power bank

DLP9520C/00

Tunn och kraftfull batteribank

Kraftfull kapacitet på 10 000 mAh med säkert litiumpolymerbatteri. PD och QC3.0-snabbladdning med USB A och USB C för att ladda din senaste enhet. 15 W trådlös laddningseffekt. Kan ladda upp till fyra enheter samtidigt, med numerisk strömnivådisplay.

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med ett bärbart reservströmpaket

Tunn och kraftfull batteribank

  • 10 000 mAh

  • USB A- och USB C-laddningsportar

  • Trådlös Qi-laddning

  • QC 3.0 och PD

Snabb trådlös laddning på 15 W

Ladda din mobiltelefon med 15 W trådlös snabbladdning.

Trådlös Qi-teknik

Användningen av den trådlösa Qi-laddningen är utbredd bland smarttelefoner och andra mobila enheter. Philips trådlösa laddare är kompatibla med telefoner och andra enheter som är aktiverade med trådlös Qi-teknik. Du lägger bara enheterna på plattan så laddas de på ett smidigt sätt.

USB-C-port med stöd för effektleverans (PD)

USB-C är den senaste laddningskontaktstandarden som nu används av mobila enheter som mobiltelefoner, kameror och surfplattor. PD (Power Delivery, strömförsörjning) är USB-standarden för strömförsörjning för mer ström och snabb laddning.

Tekniska specifikationer

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