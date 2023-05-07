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USB Power bank

DLP9779TB/00

Tunn och kraftfull powerbank

Stor kapacitet på 10 000 mAh med USB-C 20 W uteffekt och trådlös laddning på 15 W. Inget mer krångel när din mobiltelefon har slut på batteri. Placera mobiltelefonen på den magnetiska ringen för ett perfekt läge för trådlös laddning.

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med ett genomskinligt fodral.

Tunn och kraftfull powerbank

  • 10 000 mAh

  • Med trådlös laddning

  • Typ-C-port

Snabb trådlös laddning på 15 W

Ladda din mobiltelefon med 15 W trådlös snabbladdning.

Trådlös laddare med magnetisk kant

Den trådlösa laddaren har en magnetisk kant, för den optimala placeringen för MagSafe-produkter från Apple med trådlös laddning.

Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.

Tekniska specifikationer

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