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DLP9779TB/00
Tunn och kraftfull powerbank
Stor kapacitet på 10 000 mAh med USB-C 20 W uteffekt och trådlös laddning på 15 W. Inget mer krångel när din mobiltelefon har slut på batteri. Placera mobiltelefonen på den magnetiska ringen för ett perfekt läge för trådlös laddning.
10 000 mAh
Med trådlös laddning
Typ-C-port
Ladda din mobiltelefon med 15 W trådlös snabbladdning.
Den trådlösa laddaren har en magnetisk kant, för den optimala placeringen för MagSafe-produkter från Apple med trådlös laddning.
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
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