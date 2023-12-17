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FM02SM140B/00
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med Philips interna SSD – SATA III 2,5"-enhet kan du på ett enkelt och prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
2 TB
SSD-hårddisk
Den höga dataöverföringshastigheten hos Philips SSD har drastiskt minskat den irriterande väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
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