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  • Foto av förpackningen

SSD

FM02SS030P/00

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med Philips SSD kan du på ett enkelt och prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

  • 2 TB

  • SSD-hårddisk

Ultrasnabb dataöverföring med SSD

Den höga dataöverföringshastigheten hos Philips SSD har drastiskt minskat den irriterande väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

Enkel att öppna och användarvänlig förpackning

Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.

Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet

Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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