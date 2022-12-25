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FM02SS030P/00
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med Philips SSD kan du på ett enkelt och prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
2 TB
SSD-hårddisk
Den höga dataöverföringshastigheten hos Philips SSD har drastiskt minskat den irriterande väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
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