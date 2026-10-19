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Utgått

SSD

FM02SS050P/00

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gör dina dagliga uppgifter smidigare med bättre systemrespons. SSD erbjuder även omedelbar inläsning, vilket innebär snabbare start- och appinläsningstider.

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Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

  • 2 TB

  • SSD-hårddisk

Automatisk komprimering av alla filer sparar ledigt utrymme

Spara ledigt utrymme genom automatisk komprimering av alla filer du lagrar i USB-flashminnet

Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet

Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

Ultrasnabb dataöverföring med SSD

Den höga dataöverföringshastigheten hos Philips SSD har drastiskt minskat den irriterande väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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