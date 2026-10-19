Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
FM02SS050P/00
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Philips SSD gör dina dagliga uppgifter smidigare med bättre systemrespons. SSD erbjuder även omedelbar inläsning, vilket innebär snabbare start- och appinläsningstider.
2 TB
SSD-hårddisk
Spara ledigt utrymme genom automatisk komprimering av alla filer du lagrar i USB-flashminnet
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Den höga dataöverföringshastigheten hos Philips SSD har drastiskt minskat den irriterande väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Recensioner