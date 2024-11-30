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        USB-flashminne

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Recension

        Liten, lätt och kan användas överallt

        Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i Pico-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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        Liten, lätt och kan användas överallt

        • 128 GB

        • Pico-version, 2.0

        Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet

        Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

        Snygg och lätt design

        Utformad för att vara tunn och lätt. Den här kompakta och snygga designen gör att du kan ta med dig data överallt. Ha alltid dina multimediefiler och dokument med dig när du behöver dem.

        Trendigt USB-minne med färgstark design

        Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.

        Tekniska specifikationer

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        2.0

        av 5

        1

        Recension

        5
        4
        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Verifierad köpare

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Fördelar

        -

        Nackdelar

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Den här recensionen skrevs för FM12FD85B USB-flashdrive

        Datum för användning 2024-10-30

        Den här recensionen skrevs för FM12FD85B USB-flashdrive

        Datum för användning 2024-10-30

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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