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FM12FD85B/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i Pico-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
128 GB
Pico-version, 2.0
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Utformad för att vara tunn och lätt. Den här kompakta och snygga designen gör att du kan ta med dig data överallt. Ha alltid dina multimediefiler och dokument med dig när du behöver dem.
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
2.0
av 5
1
Recension
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Verifierad köpare
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Fördelar
-
Nackdelar
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Den här recensionen skrevs för FM12FD85B USB-flashdrive
Datum för användning 2024-10-30
Den här recensionen skrevs för FM12FD85B USB-flashdrive
Datum för användning 2024-10-30