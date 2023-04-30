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USB-flashminne

FM16FD05D/00

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i Snow-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

  • 16 GB

  • Vivid-version 2.0

  • 2-pack

Snabb dataöverföring med USB 2.0 med hög hastighet

Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

Trendigt USB-minne med färgstark design

Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.

Aktivitetsindikatorn tänds när du kopierar filer

En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 161.3 kB
  • 24 August 2026

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