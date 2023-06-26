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FM16FD70G/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i Snow-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
16 GB
Snow-version 2.0
5-pack
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.