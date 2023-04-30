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FM32FD05E/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i VIVID-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
32 GB
Vivid-version 2.0
3-pack
Med 32 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
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