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Utgått
FM32FD170D/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
32 GB
Motion-version 2.0
2-pack
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.
Välj din trendiga färg: gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt eller elektriskt blått för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
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