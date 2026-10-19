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Utgått
FM32FD170E/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
32 GB
Motion-version 2.0
3-pack
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.
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