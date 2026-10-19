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Utgått
FM32FD175B/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
32 GB
Motion-version 3.2
USB Type-C
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.
En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.
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