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        USB-flashminne

        FM32FD175D/00

        Liten, lätt och kan användas överallt

        Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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        Liten, lätt och kan användas överallt

        • 32 GB

        • Motion-version 3.2

        • 2-pack

        Aktivitetsindikatorn tänds när du kopierar filer

        En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.

        Trendigt USB-minne med färgstark design

        Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.

        Trendig färgstark design

        Välj din trendiga färg: gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt eller elektriskt blått för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.

        Tekniska specifikationer

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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