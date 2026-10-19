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Utgått
FM32FD175D/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i MOTION-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
32 GB
Motion-version 3.2
2-pack
En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
Välj din trendiga färg: gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt eller elektriskt blått för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
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