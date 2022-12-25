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SSD

FM50SS130B/00

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med Philips interna SSD – SATA III 2,5"-enhet kan du på ett enkelt och prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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Byt filer på ett ögonblick!

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

  • 500 GB

  • SSD-hårddisk

Ultrasnabb dataöverföring med SSD

Den höga dataöverföringshastigheten hos Philips SSD har drastiskt minskat den irriterande väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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