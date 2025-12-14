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Utgått
FM51FD001B/00
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med Philips SSD kan du på ett enkelt och prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
512 GB
Vivid-version 3.0
Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.
Tappa aldrig bort skyddshylsan igen! Skyddshylsan är inbyggd i produkten så den sitter alltid fast på USB-minnet. När du vill använda hylsan vänder du den bara bakåt, ansluter minnet och börjar spela.
Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.
1.0
av 5
1
Recension
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Verifierad köpare
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Den här recensionen skrevs för FM51FD001B USB-Stick
Datum för användning 2025-11-14
Den här recensionen skrevs för FM51FD001B USB-Stick
Datum för användning 2025-11-14