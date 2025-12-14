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Utgått

USB-flashminne

FM51FD001B/00

1

| (1) Recension

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med Philips SSD kan du på ett enkelt och prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

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Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

  • 512 GB

  • Vivid-version 3.0

Trendigt USB-minne med färgstark design

Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.

Praktisk inbyggd skyddshylsa

Tappa aldrig bort skyddshylsan igen! Skyddshylsan är inbyggd i produkten så den sitter alltid fast på USB-minnet. När du vill använda hylsan vänder du den bara bakåt, ansluter minnet och börjar spela.

Enkel att öppna och användarvänlig förpackning

Markeringarna och perforeringarna på förpackningen visar det bästa sättet att öpnna förpackningen på så att du snabbt får tillgång till USB-minnet utan krångel.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.0

av 5

1

Recension

5
4
3
2

14/12/2025

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

USB-Stick

Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!

Den här recensionen skrevs för FM51FD001B USB-Stick

Datum för användning 2025-11-14

Den här recensionen skrevs för FM51FD001B USB-Stick

Datum för användning 2025-11-14

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