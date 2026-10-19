ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Foto av förpackningen
  • Foto av förpackningen

Utgått

SSD

FM51FD75B/00

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i SNOW-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.

Visa alla fördelar

Byt filer på ett ögonblick!

Enkelt att använda, med plug and play-funktion!

  • 512 GB

  • Snow-version 3.0

Snabb dataöverföring med USB 3.0 med hög hastighet

Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.

512 GB lagringskapacitet för stora datafiler

Med 512 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.

Trendigt USB-minne med färgstark design

Välj din trendiga färg: kanariegult, gelérosa, ultraviolett lila, absintgrönt, elektriskt blått eller soluppgångsorange för att snygga till din lagring och delning av data och göra det ännu roligare.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.