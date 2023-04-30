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FM64FD05E/00
Enkelt att använda, med plug and play-funktion!
Enkel, användarvänlig plug-and-play-enhet. Med det färgstarka Philips USB-flashminnet i VIVID-versionen kan du enkelt och på ett prisvärt sätt lagra och dela filer, foton och musik.
64 GB
Vivid-version 2.0
3-pack
Med 64 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.
Den höga dataöverföringshastigheten har drastiskt minskat väntetiden som uppstår när man kopierar stora multimediefiler till eller från datorns hårddisk.
En snygg LED-indikator visar att enheten är ordentligt ansluten och fungerar. Den pulserar fortare när filer kopieras till eller från minnet.