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        Utgått

        SDXC-kort

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Recension

        Liten, lätt och kan användas överallt

        Det här kompakta Micro SDXC-formatkortet har stöd för en minneskapacitet på 64 GB med klass 10 UHS-I U1. Produkten innehåller två förpackningar med en adapter.

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        Micro SDXC-format med adapter

        Liten, lätt och kan användas överallt

        • 64 GB

        • Klass 10

        • UHS-I

        • 2-pack

        64 GB lagringskapacitet för stora datafiler

        Med 64 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.

        Tekniska specifikationer

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        1.0

        av 5

        1

        Recension

        5
        4
        3
        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Verifierad köpare

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Fördelar

        0

        Nackdelar

        1000

        Den här recensionen skrevs för FM64MP45D SDXC-kaarten

        Datum för användning 2023-11-09

        Den här recensionen skrevs för FM64MP45D SDXC-kaarten

        Datum för användning 2023-11-09

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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