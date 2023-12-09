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Utgått
FM64MP45D/00
Liten, lätt och kan användas överallt
Det här kompakta Micro SDXC-formatkortet har stöd för en minneskapacitet på 64 GB med klass 10 UHS-I U1. Produkten innehåller två förpackningar med en adapter.
64 GB
Klass 10
UHS-I
2-pack
Med 64 GB kan du byta, dela och spara mycket större eller fler filer via USB-porten på din bärbara eller stationära dator.
1.0
av 5
1
Recension
boosman
09/12/2023
Nederland
Verifierad köpare
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Fördelar
0
Nackdelar
1000
Den här recensionen skrevs för FM64MP45D SDXC-kaarten
Datum för användning 2023-11-09
Den här recensionen skrevs för FM64MP45D SDXC-kaarten
Datum för användning 2023-11-09