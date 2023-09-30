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  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning
  • Konstant ström, enkel hårklippning

Utgått

Hairclipper series 3000Hårklippare

HC3525/15

4.1
| (490) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Konstant ström, enkel hårklippning
Med hårklipparen 3000 får du en enkel, snabb och jämn hårklippning, varje gång. DuraPower-tekniken säkerställer att batteriet varar länge och de självslipande metallbladen förblir lika vassa som dag ett utan oljning
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DuraPower-teknik: ökar batteritiden

Konstant ström, enkel hårklippning

  • Självslipande metallblad

  • 13 längdinställningar

  • 45 min. sladdl. anv. på 8 tim. laddn.

DuraPower-teknik ger längre batteritid

DuraPower-tekniken minskar friktionen på bladen, vilket skyddar motorn och batteriet från att överbelastas. På så sätt ökas klipparens batteritid.

Självslipande metallblad

Självslipande metallblad

Självslipande metallblad har otroligt lång livslängd. Efter fem år fungerar de lika bra som första dagen.

Kan justeras i olika längdinställningar

Kan justeras i olika längdinställningar

Klipp håret till exakt den längd du vill ha. Välj bara en av de 12 längdinställningarna mellan 1 och 23 mm i steg om 2 mm eller ta bort kammen för en nära trimning på 0,5 mm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

490

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

30/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fördelar

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Nackdelar

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

18/04/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Modern design and easy to use

This device can be used easily. I used it to cut my hair and I am very happy with it. I think it has a strong engine and little noise.

Fördelar

I think it has a strong engine and little noise.

Nackdelar

Can not cut hair with the number zero

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

02/03/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

vädigt bra

klipper bra bra klipper bra lät att använda lätt att göra rent

Fördelar

lätt att hålla väger inget nästan

Nackdelar

finns inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

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