Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Självslipande metallblad
13 längdinställningar
45 min. sladdl. anv. på 8 tim. laddn.
DuraPower-tekniken minskar friktionen på bladen, vilket skyddar motorn och batteriet från att överbelastas. På så sätt ökas klipparens batteritid.
Självslipande metallblad har otroligt lång livslängd. Efter fem år fungerar de lika bra som första dagen.
Klipp håret till exakt den längd du vill ha. Välj bara en av de 12 längdinställningarna mellan 1 och 23 mm i steg om 2 mm eller ta bort kammen för en nära trimning på 0,5 mm.
4.1
av 5
490
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Verifierad köpare
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Fördelar
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Nackdelar
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Hadi Zare
18/04/2021
Sverige
Verifierad köpare
Modern design and easy to use
This device can be used easily. I used it to cut my hair and I am very happy with it. I think it has a strong engine and little noise.
Fördelar
I think it has a strong engine and little noise.
Nackdelar
Can not cut hair with the number zero
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
groda
02/03/2020
Sverige
Verifierad köpare
vädigt bra
klipper bra bra klipper bra lät att använda lätt att göra rent
Fördelar
lätt att hålla väger inget nästan
Nackdelar
finns inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare