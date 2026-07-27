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HD3080/80
Kompakt (0,54 l okokt ris)
400 W
Svart
5 snabbprogram
Med plats för upp till 0,54 liter torrt ris är den perfekt för mindre familjer och kan enkelt förvaras i ett skåp.
Koka vitt ris, brunt ris eller sushiris med en enkel knapptryckning. Dessutom finns lägen för snabbtillagning och att koka gröt.
Den slitstarka innergrytan med fem lager värmer jämnt med en beläggning av mineralrik Maifan-sten som motverkar repor och att maten fastnar.
Recensioner
Tillagningstiden är cirka 30 minuter baserat på tester med 2,5 dl kortkornigt ris. Den faktiska tillagningstiden kan variera beroende på faktorer som ristyp, mängden ris och tillagningsförhållanden.