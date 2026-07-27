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  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
  • Kompakt design för perfekt, fluffigt ris

3000 SeriesMiniriskokare

HD3080/80

Kompakt design för perfekt, fluffigt ris
Koka perfekt, fluffigt ris på ett enkelt sätt med fem snabbprogram för olika sorters ris. Philips 3000 Series miniriskokare har precis rätt storlek för mindre familjer och kan förvaras i alla köksskåp.
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Perfekt för 1–3 personer

Kompakt design för perfekt, fluffigt ris

  • Kompakt (0,54 l okokt ris)

  • 400 W

  • Svart

  • 5 snabbprogram

Miniriskokare för mindre familjer

Miniriskokare för mindre familjer

Med plats för upp till 0,54 liter torrt ris är den perfekt för mindre familjer och kan enkelt förvaras i ett skåp.

Fem snabbprogram för olika typer av ris

Fem snabbprogram för olika typer av ris

Koka vitt ris, brunt ris eller sushiris med en enkel knapptryckning. Dessutom finns lägen för snabbtillagning och att koka gröt.

Innerskål med fem lager och Bakuhanseki-beläggning (non-stick)

Innerskål med fem lager och Bakuhanseki-beläggning (non-stick)

Den slitstarka innergrytan med fem lager värmer jämnt med en beläggning av mineralrik Maifan-sten som motverkar repor och att maten fastnar.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Tillagningstiden är cirka 30 minuter baserat på tester med 2,5 dl kortkornigt ris. Den faktiska tillagningstiden kan variera beroende på faktorer som ristyp, mängden ris och tillagningsförhållanden.