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HD3080/80
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EU Declaration of Conformity - English (US)
HD3080/80 user manual - English (US)
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Hur mycket havregryn i förhållande till vatten rekommenderas för tillagning med min Philips-riskokare?
Displayen på min Philips-riskokare tänds inte
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