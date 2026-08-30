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Utgått
HD4729
Behållare
10 bägare
ris grafisk utformning
Koka ris och håll det varmt på ett bekvämt sätt
Använd varmhållningsfunktionen till att hålla riset varmt längre. När tillagningen är klar sätts riskokaren automatiskt i varmhållningsläget.
En knapptryckning för att styra tillagning eller varmhållning, med tydlig lampa på panelen som visar tillagningsstatus
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