Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Matlagning
Alla serier
Riskokare
Utgått
Support
HD4729
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
User Manual Philips Rice cooker
Näring är den viktigaste delen i din hälsa. Philips riskokare HD4729/60 med automatiska kokningsprogram bevarar risets näringsämnen och håller det färskt längre.
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till