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HD9137/90
Olika tillagningsnivåer
Familjestorlek
400 W effekt
Tillbehör för pochering
Klarsignal
Att tillaga det perfekta ägget är en exakt balans mellan vatten, effekt och tid. Beroende på vilken typ av ägg du tillagar behöver du tillsätta olika mängder vatten. Den här mätbägaren anger de olika vattennivåmarkeringarna för bästa resultat.
Äggkokarens höga effekt på 400 W ger perfekt resultat varje gång för alla typer av ägg.
Klar-signalen är ett kort pipljud som anger att tillagningen har avslutats och äggen är klara.
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