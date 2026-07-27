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Alla serier

  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag
  • Perfekt tillagade ägg, varje dag

Äggkokare i 3000-serienPerfekt tillagade ägg, varje dag

HD9137/90

Perfekt tillagade ägg, varje dag
Ägg som tillagats som du vill ha dem. Lös-, medel- eller hårdkokta ägg och pocherade ägg som tillagats perfekt. Den kompakta designen är lätt att rengöra och tar inte upp mycket plats, men har ändå tillräckligt stor kapacitet för hela familjen.
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3 uppsättningar plattor för paninis, smörgåsar, våfflor

Perfekt tillagade ägg, varje dag

  • Olika tillagningsnivåer

  • Familjestorlek

  • 400 W effekt

  • Tillbehör för pochering

  • Klarsignal

Exakt mätbägare med vattennivåmarkeringar

Exakt mätbägare med vattennivåmarkeringar

Att tillaga det perfekta ägget är en exakt balans mellan vatten, effekt och tid. Beroende på vilken typ av ägg du tillagar behöver du tillsätta olika mängder vatten. Den här mätbägaren anger de olika vattennivåmarkeringarna för bästa resultat.

400 W tillagningseffekt

400 W tillagningseffekt

Äggkokarens höga effekt på 400 W ger perfekt resultat varje gång för alla typer av ägg.

Klar-signal

Klar-signal

Klar-signalen är ett kort pipljud som anger att tillagningen har avslutats och äggen är klara.

Tekniska specifikationer

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