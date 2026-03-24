Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Matlagning
Alla serier
Äggkokare i 3000-serien Perfekt tillagade ägg, varje dag
Support
HD9137/90
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Handbok med viktig information
Alla (4)
Philips-äggkokaren luktar bränt
Så här använder du Philips-äggkokaren för att pochera färre ägg
Hur tar jag ut det pocherade ägget ur min Philips-äggkokare?
Hur använder jag min Philips-äggkokare för att tillaga äggen som jag vill ha dem?
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till