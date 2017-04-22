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Utgått

Wake-up Light

HF3461/01

3.8

| (57) Recensioner

1 utmärkelse

Få en trevlig start på dagen

Med Wake-up Light vaknar du enkelt och naturligt, och känner dig lika pigg som en sommarmorgon. Philips har 100 års erfarenhet av ljus, och Wake-up Light har utifrån det visat sig ha medicinskt bevisade fördelar.

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Ljuset som väcker dig på ett naturligt sätt

Få en trevlig start på dagen

Gradvist ljus har en positiv effekt på energihormoner

Gradvist ljus har en positiv effekt på energihormoner

Ljuset ökar gradvis under 30 minuter innan den inställda väckningstiden. Ljuset faller på dina ögon och påverkar dina energihormoner och förbereder din kropp på att vakna. Det gör uppvaknandet till en mer behaglig upplevelse.

Upp till 400 lux för både naturligt uppvaknande och läsning

Upp till 400 lux för både naturligt uppvaknande och läsning

Wake-up Light (HF 3461) ger upp till 400 lux ljusintensitet. Kliniska tester visar att människor behöver upp till 250 lux för att energihormonerna ska påverkas så att vi vaknar fulla av energi. Om du ska läsa behöver du en ljusnivå på 300 till 400 lux.

Tre naturliga ljud eller ett vänligt pipljud

Tre naturliga ljud eller ett vänligt pipljud

Vid den inställda väckningstiden hör du ett naturligt ljud, eller om du föredrar det, ett vänligt pipljud. Ljudet hörs först svagt och efter 90 sekunder har det nått den volymnivå du valt. Det finns tre naturliga ljud att välja mellan: fågelkvitter i skogen, vågor på en strand eller en groda och en anka i en liten damm. Det gradvis ökande ljudet gör att du vaknar långsamt och på ett trevligt sätt, och aldrig häftigt. När ljudet når den inställda ljudnivån är det enkelt att stiga upp.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-612375

Recensioner

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3.8

av 5

57

Recensioner

22/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Loved this product

Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light

22/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Loved this product

Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light

04/01/2023

Suisse

Suisse

Hat den dienst quittiert

Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light

Datum för användning 2021-01-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light

Datum för användning 2021-01-04

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