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Utgått
HF3461/01
Få en trevlig start på dagen
Med Wake-up Light vaknar du enkelt och naturligt, och känner dig lika pigg som en sommarmorgon. Philips har 100 års erfarenhet av ljus, och Wake-up Light har utifrån det visat sig ha medicinskt bevisade fördelar.
Ljuset ökar gradvis under 30 minuter innan den inställda väckningstiden. Ljuset faller på dina ögon och påverkar dina energihormoner och förbereder din kropp på att vakna. Det gör uppvaknandet till en mer behaglig upplevelse.
Wake-up Light (HF 3461) ger upp till 400 lux ljusintensitet. Kliniska tester visar att människor behöver upp till 250 lux för att energihormonerna ska påverkas så att vi vaknar fulla av energi. Om du ska läsa behöver du en ljusnivå på 300 till 400 lux.
Vid den inställda väckningstiden hör du ett naturligt ljud, eller om du föredrar det, ett vänligt pipljud. Ljudet hörs först svagt och efter 90 sekunder har det nått den volymnivå du valt. Det finns tre naturliga ljud att välja mellan: fågelkvitter i skogen, vågor på en strand eller en groda och en anka i en liten damm. Det gradvis ökande ljudet gör att du vaknar långsamt och på ett trevligt sätt, och aldrig häftigt. När ljudet når den inställda ljudnivån är det enkelt att stiga upp.
Utmärkelser
3.8
av 5
57
Recensioner
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light
007 guido
04/01/2023
Suisse
Hat den dienst quittiert
Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light
Datum för användning 2021-01-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HF3461/01 Wake-up Light
Datum för användning 2021-01-04