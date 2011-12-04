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Utgått

SalonMultistylistMultistyler

HP4696/01

3.4

| (10) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Skapa de senaste frisyrerna för varje tillfälle

Vill du räkna hur många sätt det finns att uppnå snygg stil? SalonMultistylist 8-i-1 har åtta mångsidiga keramiska tillbehör för styling. Den är perfekt för att skapa alla stilar du kan komma på och fler därtill.

Visa alla fördelar

SalonSuper Stylist

Skapa de senaste frisyrerna för varje tillfälle

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Keramiska plattor för smidigt glid och glansigt hår

Keramiskt material är av naturen hållbart och mikroskopiskt smidigt och det ett av de bästa materialen för plattångsplattor. Plattorna glider lätt genom håret och ger dig ett glansigt och perfekt hår.

Medföljer: Glamoröst fodral

Medföljer: Glamoröst fodral

Skydda och förvara plattången i ett snyggt glamoröst fodral. Fodralet medföljer plattången.

Medföljer: hårklämmor för enkel styling

Dela in håret i sektioner med hårklämmorna. Då blir det enkelt att forma alla hårstrån.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

10

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4696/37 Multi-Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4696/37 Multi-Styler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4696/37 Multi-Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP4696/37 Multi-Styler

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