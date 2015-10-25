Zu mir und meiner Haut: Ich habe immer epiliert, hatte aber nach einem Jahr so starke Verwachsungen und Pickelchen, das ich mich dennoch komplett verhüllt habe, also stieg ich um aufs Nassrasieren. An sich schön gründlich, jedoch vor allem an den Beinen im Sommer (da öfters nötig, soll ja immer schön Glatt sein) kam es zu Auschlag, sogenannte Rasierpocken. Sah natürlich auch wieder nicht schön aus, also wieder verhüllen. Die Lösung: Das Produkt ist ein echter Handschmeichler, lässt sich sehr einfach bedienen und macht eine schöne glatte Haut. Benutzt wird er bei mir nur zur Trockenrasur für Arme und Beine- ab und zu auch für die Bikini-Zone. Leider reizt er meine Haut unter den Achseln zu stark, davon bekomme ich Ausschlag und musste daher an dieser Körperpartie wieder auf die herkömmliche Nassrasur umsteigen. Vermutlich liegt es aber daran, dass ich an dieser Stelle sehr empfindlich bin. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Rasur- man kann sie jetzt in den heißen Tagen bedenkenlos jeden Tag durchführen, ohne das Irritationen auftreten, wie eben meist beim Nass rasieren. Fazit:Ist schnell zur Hand und liegt auch gut in der Hand und wenn man langsam gegen die Wuchsrichtung über die Haut geht- ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Bin begeistert.