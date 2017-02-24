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Utgått
HP6402/00
Njut av släta ben länge
Njut av varaktigt släta ben med den här Philips-epilatorn. Avlägsnar hår från roten för den ultimata hårborttagningen och ger hårfria ben i upp till fyra veckor.
Med effektivitetshylsa
Effektivitetshylsan håller epilatorn i det bästa läget för den effektivaste hårborttagningen
Den här epilatorn har ett effektivt epileringssystem som gör huden len och stubbfri i flera veckor
Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!
3.2
av 5
5
Recensioner
elena66
24/02/2017
Italia
Verifierad köpare
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epilatore
lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epilatore