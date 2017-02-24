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Utgått

SatinelleEpilator

HP6402/00

3.2

| (5) Recensioner

Njut av släta ben länge

Njut av varaktigt släta ben med den här Philips-epilatorn. Avlägsnar hår från roten för den ultimata hårborttagningen och ger hårfria ben i upp till fyra veckor.

Visa alla fördelar

Snabb och effektiv epilator

Njut av släta ben länge

  • Med effektivitetshylsa

Effektivitetshylsa för den effektivaste hårborttagningen

Effektivitetshylsa för den effektivaste hårborttagningen

Effektivitetshylsan håller epilatorn i det bästa läget för den effektivaste hårborttagningen

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Den här epilatorn har ett effektivt epileringssystem som gör huden len och stubbfri i flera veckor

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Profilerat, ergonomiskt grepp för bekväm användning

Den rundade formen ligger skönt i handen för bekväm hårborttagning. Och dessutom är den snygg!

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.2

av 5

5

Recensioner

3
2

24/02/2017

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo prodotto

Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epilatore

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epilatore

11/10/2011

Nederland

Nederland

zeer gemakkelijk te gebruiken

zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

16/05/2016

Italia

Italia

acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.

Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epilatore

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle HP6402/00 Epilatore

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