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Utgått

Satinelle IceEpilator

HP6492/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Unikt keramiskt epileringssystem från Philips

Med nya Satinelle Ice minskar smärtan som normalt förknippas med epilering tack vare isens lugnande egenskaper och ett inbyggt massagesystem. Det hypoallergena skivsystemet är även skonsamt för känslig hud.

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Is och massage för skonsammare hårborttagning

Unikt keramiskt epileringssystem från Philips

  • Rosa

Iskylare som enkelt kan fästas på apparaten

Den patenterade iskylaren lugnar huden och minskar den obehagliga epileringskänslan. Det rörliga huvudet följer kroppens konturer för optimal kylning och mindre smärta.

Rörligt kylhuvud

Följer kroppens konturer för maximal smärtlindring vid epilering och ger en omedelbar kylande och lugnande effekt på huden efteråt.

Inbyggt massagesystem

Fungerar med hudkylaren för att distrahera från epileringen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

09/11/2012

België

België

Verifierad köpare

Gebruiksvriendelijk

Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat

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