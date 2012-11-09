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Utgått
Unikt keramiskt epileringssystem från Philips
Med nya Satinelle Ice minskar smärtan som normalt förknippas med epilering tack vare isens lugnande egenskaper och ett inbyggt massagesystem. Det hypoallergena skivsystemet är även skonsamt för känslig hud.
Rosa
Den patenterade iskylaren lugnar huden och minskar den obehagliga epileringskänslan. Det rörliga huvudet följer kroppens konturer för optimal kylning och mindre smärta.
Följer kroppens konturer för maximal smärtlindring vid epilering och ger en omedelbar kylande och lugnande effekt på huden efteråt.
Fungerar med hudkylaren för att distrahera från epileringen.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Miemel
09/11/2012
België
Verifierad köpare
Gebruiksvriendelijk
Heel tevreden met de aankoop van dit product. Voor herhaling vatbaar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice HP6492/00 Epileerapparaat