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Utgått
Ultraskonsam, ultrasnabb
De keramiska skivorna avlägsnar håret från roten, vilket ger en silkeslen mjukhet. Den fästbara iskylaren har lindrande isegenskaper för att svalka och ta hand om din hud vid epilering.
Sladdlös
Med iskylare som enkelt kan fästas
och rakhuvud
Den patenterade iskylaren lugnar huden och minskar den obehagliga epileringskänslan. Det rörliga huvudet följer kroppens konturer för optimal kylning och mindre smärta.
Stimulerar mjukt huden och minimerar den obehagliga känslan när håret dras ut vilket gör hela epileringen behagligare.
Fångar hårstrån som är så korta som en halv millimeter, så du behöver inte vänta tills håret har vuxit ut helt innan du epilerar på nytt.
4.8
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Trinity2015
14/04/2015
United Kingdom
The best Epilator!
I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
lee20x
15/10/2011
United Kingdom
the products a great all rounder
the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator
Jk1234
07/10/2019
Portugal
produto com excelentes características
Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator