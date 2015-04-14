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Utgått

Satinelle Ice PremiumEpilator

HP6517/00

4.8

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Ultraskonsam, ultrasnabb

De keramiska skivorna avlägsnar håret från roten, vilket ger en silkeslen mjukhet. Den fästbara iskylaren har lindrande isegenskaper för att svalka och ta hand om din hud vid epilering.

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Epilator med integrerad iskylare och massage

Ultraskonsam, ultrasnabb

  • Sladdlös

  • Med iskylare som enkelt kan fästas

  • och rakhuvud

Förstklassig iskylare med rörligt huvud

Förstklassig iskylare med rörligt huvud

Den patenterade iskylaren lugnar huden och minskar den obehagliga epileringskänslan. Det rörliga huvudet följer kroppens konturer för optimal kylning och mindre smärta.

Sonic-massage med aloe vera

Sonic-massage med aloe vera

Stimulerar mjukt huden och minimerar den obehagliga känslan när håret dras ut vilket gör hela epileringen behagligare.

Böjt epileringshuvud

Böjt epileringshuvud

Fångar hårstrån som är så korta som en halv millimeter, så du behöver inte vänta tills håret har vuxit ut helt innan du epilerar på nytt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

14/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

The best Epilator!

I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

the products a great all rounder

the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

07/10/2019

Portugal

Portugal

produto com excelentes características

Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

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