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Utgått
Slät på några minuter, i flera veckor
SatinPerfects extra breda huvud och strukturerade keramiska skivor tar bort mer hår i ett drag, vilket ger dig den ultimata epileringen! Visst vill du hålla dig slät i upp till fyra veckor? Slät på några minuter, i flera veckor!
Precisionsversion
Extra brett epileringshuvud når och tar bort mer hår i ett drag för ett varaktigt och superslätt resultat på några minuter
En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering
Inbyggd Opti-light visar små, fina hårstrån tydligt
4.0
av 5
58
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Celina
10/05/2018
Norge
Satin perfect epilator HP
Den beste epila tor jeg har brukt. Prøvd flere men ingen kan nå resultatene som den. Kan anbefale sterkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574 Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574 Epilator
fastsilvia
24/04/2015
Italia
perfetta epilazione senza dolore
Veloce, indolore, silenzioso. Con la sua Lucina per individuare i peli più piccoli. Facilissimo da usare sulle gambeve braccia. Inoltre l'epilatore per le parti intime è spettacolare, riesce a passare sotto le ascelle senza far male. Unico, consigliatissimo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574/10 Epilatore
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574/10 Epilatore
lucianella
21/07/2014
Italia
ottimo
ho avuto parecchi dispositivi del genere,ma questo mi ha soddisfatta in pieno.Mi piace anche tanto,il fatto che con la luce puoi illuminare bene la gamba e depilarti anche in ambienti meno luminosi,è pratico,maneggevole,poco doloroso,io lo tengo sempre a portata di mano e ogni due giorni dopo la doccia del mattino,dò una leggera passata,così evito che i peli crescano troppo lunghi ed il dolore è sicuramente minore! Lo ricomprerei senza ombra di dubbi!
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574/10 Epilatore
Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574/10 Epilatore