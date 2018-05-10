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Utgått

SatinPerfectEpilator

HP6574/00

4

| (58) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten

Slät på några minuter, i flera veckor

SatinPerfects extra breda huvud och strukturerade keramiska skivor tar bort mer hår i ett drag, vilket ger dig den ultimata epileringen! Visst vill du hålla dig slät i upp till fyra veckor? Slät på några minuter, i flera veckor!

Visa alla fördelar

Slät på några minuter, i flera veckor

  • Precisionsversion

Extra brett huvud tar bort mer hår i ett drag

Extra brett huvud tar bort mer hår i ett drag

Extra brett epileringshuvud når och tar bort mer hår i ett drag för ett varaktigt och superslätt resultat på några minuter

Vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden

En mjukt vibrerande massagestav stimulerar och lugnar huden för behaglig epilering

Opti-light hittar också de finaste hårstråna

Opti-light hittar också de finaste hårstråna

Inbyggd Opti-light visar små, fina hårstrån tydligt

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

58

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

10/05/2018

Norge

Norge

Satin perfect epilator HP

Den beste epila tor jeg har brukt. Prøvd flere men ingen kan nå resultatene som den. Kan anbefale sterkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574 Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574 Epilator

24/04/2015

Italia

Italia

perfetta epilazione senza dolore

Veloce, indolore, silenzioso. Con la sua Lucina per individuare i peli più piccoli. Facilissimo da usare sulle gambeve braccia. Inoltre l'epilatore per le parti intime è spettacolare, riesce a passare sotto le ascelle senza far male. Unico, consigliatissimo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574/10 Epilatore

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574/10 Epilatore

21/07/2014

Italia

Italia

ottimo

ho avuto parecchi dispositivi del genere,ma questo mi ha soddisfatta in pieno.Mi piace anche tanto,il fatto che con la luce puoi illuminare bene la gamba e depilarti anche in ambienti meno luminosi,è pratico,maneggevole,poco doloroso,io lo tengo sempre a portata di mano e ogni due giorni dopo la doccia del mattino,dò una leggera passata,così evito che i peli crescano troppo lunghi ed il dolore è sicuramente minore! Lo ricomprerei senza ombra di dubbi!

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574/10 Epilatore

Den här recensionen skrevs för SatinPerfect HP6574/10 Epilatore

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