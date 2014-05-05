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Utgått
ThermoProtect
2 100 W
Sex värme och hastighetsinställningar
Kalluftsfunktion
ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
Den här 2 100 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Hastigheten och temperaturen kan enkelt justeras så att du får en perfekt frisyr. Sex olika inställningar ger dig exakt och skräddarsydd styling.
4.6
av 5
176
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Anicetus
05/05/2014
United Kingdom
Perfect for the price
This is just an excellent hair dryer, for the price i could not ask for anything more, has 3 heat settings, is robust and well designed
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect HP8230/03 Hairdryer
Grünfrau
20/04/2023
Deutschland
sehr robust und langlebig
Wir haben den Fön seit über 10 Jahren.Jetzt,nach täglich stundenlanem Fönen in unserer Familie (vor allem durch die Kinder)und auch mehrmaligen Stürzen auf den Boden ist er erst kaputtgegangen.Daher kaufe ich direkt das gleiche Produkt nach!Hat sich mehr als bewährt!
Fördelar
Robust
Nackdelar
Keine erfahren!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner
Susan22
05/11/2021
España
Verifierad köpare
Me gusta mucho
Tiene bastante potencia y no es muy ruidoso. Me gusta.
Fördelar
Varias temperaturas a elegir, poco ruido, buena potencia.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello