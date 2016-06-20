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Utgått
ThermoProtect Ionic
2 200 W
Joniskt vårdande
Massagemunstycke
Den här hårtorken har en modern, sofistikerad design med mjuka linjer och slanka former som förmedlar en skön känsla. Precisionsfunktionen samt det högkvalitativa materialet och resultatet ger prov på produktens överlägsenhet.
ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
Den här 2 200 W Professional-hårtorken har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
4.7
av 5
136
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
martin
20/06/2016
Suomi
ohjausnapit voisi olla helpommin käyttää
ohjausnpait ovat liian hankalia käyttää ja kaikista ohjelimista ei ole selvää suomenkileistä ohjetta. Tuote on laadukas ja tulokset hyviä
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8233/00 Hiustenkuivain
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Advanced HP8233/00 Hiustenkuivain
Yaduma
19/01/2018
United Kingdom
Great value
feels good to use and doesn't damage hair. Love it. My thin curly hair looks great!
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8238/00 Hairdryer
YARG
24/11/2015
United Kingdom
FANtastic, splendid hair-dryer, a pleasure to use. . .
An easy-to-use dryer, made by a very trust-worthy, reliable, world-famous firm,- this electrical-product is fabulous. It has a nicely balanced feel, and is not heavy. Its switches superbly regulate for splendid controls to its air-blow and warmness. Its body is well shaped and of good-quality plastic. All-in-all, deem it to be as good, and valuable a hair-dryer as any-one should wish for.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ThermoProtect Ionic HP8233/03 Hairdryer