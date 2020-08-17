DryCare Prestige

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  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
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  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
  • Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt

DryCare PrestigeMoistureProtect-hårtork

HP8280/00

4.4
| (232) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt
Styla håret utan att skada det! DryCare Prestige hårtork har en inbyggd liten sensor som använder infraröd teknologi för att mäta hårets fukthalt och anpassa värmen, så att man säkerställer att man inte rubbar hårets naturliga fukthalt. Den innovativa funktionen skyddar håret när du stylar och torkar det.
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Kompatibla produkter
DryCare Prestige

DryCare Prestige
Renoverad MoistureProtect-hårtork

HP8280/00R1

För ett friskt, hälsosamt hår

Styla håret utan att förstöra hårets naturliga fukthalt

  • Smart sensor med värmeskydd

  • Vårdande jonfunktion

  • Diffuser (volymmunstycke) medföljer

  • Smart inbyggt fuktskydd

MoistureProtect-sensor

MoistureProtect-sensor

Den innovativa MoistureProtect-tekniken med IR övervakar kontinuerligt och anpassar torktemperaturen efter ditt behov av hårtorkning. Den intelligenta sensorn mäter hårets yttemperatur 4 000 gånger under ett torkning och justerar värmen för att förhindra uttorkning och skador på huden. Håret blir glansigt och mjukt eftersom fukten bevaras på bästa sätt. Du kan slå på/stänga av sensorn efter behov.

Smart inbyggt fuktskydd med sensor

Drivs med infraröd teknik för att diagnostisera håret och anpassa temperaturen så att det naturliga fuktgivandet bevaras.

Skydd mot överhettning

ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

232

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

17/08/2020

Sverige

Sverige

The best quality ever!

It simply do the job without any damage, Light and easy to handle and use.

Fördelar

Light, high quality and no damage to the hair

Nackdelar

The buttons' place is not so good

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork

28/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

The product is excellent

It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

04/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Super product

Super price, good product,I recommend high-class product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer

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