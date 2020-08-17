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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Smart sensor med värmeskydd
Vårdande jonfunktion
Diffuser (volymmunstycke) medföljer
Smart inbyggt fuktskydd
Den innovativa MoistureProtect-tekniken med IR övervakar kontinuerligt och anpassar torktemperaturen efter ditt behov av hårtorkning. Den intelligenta sensorn mäter hårets yttemperatur 4 000 gånger under ett torkning och justerar värmen för att förhindra uttorkning och skador på huden. Håret blir glansigt och mjukt eftersom fukten bevaras på bästa sätt. Du kan slå på/stänga av sensorn efter behov.
Drivs med infraröd teknik för att diagnostisera håret och anpassa temperaturen så att det naturliga fuktgivandet bevaras.
ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
4.4
av 5
232
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
HK0612
17/08/2020
Sverige
The best quality ever!
It simply do the job without any damage, Light and easy to handle and use.
Fördelar
Light, high quality and no damage to the hair
Nackdelar
The buttons' place is not so good
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-hårtork
Zubita
28/07/2021
United Kingdom
The product is excellent
It’s very effective and healthy it doesn’t burn your hair as it has a good setting my hair feels smooth and moisture
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Grubex
04/10/2020
United Kingdom
Super product
Super price, good product,I recommend high-class product
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect Hairdryer