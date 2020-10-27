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  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
  • Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt

Utgått

EssentialPlattång

HP8321/00

4.3

| (41) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten

Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt

De långa plattorna på plattången Essential Care är särskilt utformade för snabb och enkel användning. Nu kan du få rakt hår snabbare med minimalt slitage.

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Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt

  • Keramisk beläggning i turmalin

  • 100 mm långa plattor

  • 210 °C stylingtemperatur

Keramiska turmalinplattor

Keramiska turmalinplattor

Keramiska turmalinplattor glider lätt över håret och för ett glansigt, krusningsfritt hår.

100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

100 mm långa plattor för snabb och enkel plattning

De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt att få bättre kontakt med håret så att du får perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.

210 °C stylingtemperatur för ett slätt hår

210 °C stylingtemperatur för ett slätt hår

Med den här höga temperaturen kan du styla ditt hår och få precis den look du vill ha.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

41

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

2
1

27/10/2020

France

France

Parfait

Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!

Fördelar

Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter

Nackdelar

Aucun

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-27

22/10/2020

France

France

Très bon produit

Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.

Fördelar

Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace

Nackdelar

Pas de pochette

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

21/10/2020

France

France

Lisseur Philips HP8321/00

Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile

Fördelar

Respect des cheveux coiffage rapide et rapide

Nackdelar

Aucun pour moi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur

Date of Use 2020-09-21

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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