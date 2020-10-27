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Fri frakt från 450 SEK
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Utgått
Slätt och glansigt hår på ett enkelt sätt
De långa plattorna på plattången Essential Care är särskilt utformade för snabb och enkel användning. Nu kan du få rakt hår snabbare med minimalt slitage.
Keramisk beläggning i turmalin
100 mm långa plattor
210 °C stylingtemperatur
Keramiska turmalinplattor glider lätt över håret och för ett glansigt, krusningsfritt hår.
De långa plattorna på 100 mm gör det möjligt att få bättre kontakt med håret så att du får perfekt, rakt hår både enklare och snabbare.
Med den här höga temperaturen kan du styla ditt hår och få precis den look du vill ha.
4.3
av 5
41
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Morgane.l36
27/10/2020
France
Del av marknadsföring
Parfait
Ce lisseur est parfait! Il a une bonne prise en main, il lisse sans agresser le cheveux grâce à ses plaques en céramiques Le cordon tourne sur lui même ce qui le rend très maniable Il possède un système de verrouillage ce qui rend le lisseur pratique à transporter Je ne vois aucun point négatif! Je l’ai adopté!
Fördelar
Lisse sans agresser, maniable, facile à transporter
Nackdelar
Aucun
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-27
Nadia47
22/10/2020
France
Del av marknadsföring
Très bon produit
Je trouve ce lisseur très pratique par sa légèreté et son cordon rotatif qui facilite la prise en main et sa manipulation. Concernant son efficacité là aussi j’en suis satisfaite car il chauffe rapidement et sa largeur permet de lisser les cheveux plus rapidement. Les cheveux sont lissés et brillants. Le petit plus que j’ai apprécie c’est qu’il est possible de le verrouiller. Dommage qu’il ne soit pas livrer avec une pochette afin de pouvoir le transporter.
Fördelar
Chauffe rapidement, léger, maniable, efficace
Nackdelar
Pas de pochette
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Cacahuet72240
21/10/2020
France
Del av marknadsföring
Lisseur Philips HP8321/00
Lisseur extra rapide d'utilisation respect du cheveux coiffage facile
Fördelar
Respect des cheveux coiffage rapide et rapide
Nackdelar
Aucun pour moi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Essential HP8321/00 Lisseur
Date of Use 2020-09-21