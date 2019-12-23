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  • Bevara hårets naturliga fukthalt
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  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
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  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt
  • Bevara hårets naturliga fukthalt

MoistureProtectPlattång

HP8372/00

4.3
| (127) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Bevara hårets naturliga fukthalt
Styla håret utan att skada det! Moisture Protect Plattång har en inbyggd liten sensor som mäter hårets fukthalt hela 30 gånger per sekund för att kontinuerligt anpassa temperaturen för att inte skada håret. Den innovativa funktionen skyddar hårets naturliga fukthalt när du stylar det.
Visa alla fördelar

Friskt hår med hälsosam glans!

Bevara hårets naturliga fukthalt

  • Bevara hårets naturliga fukthalt

  • Vårdande joniserande funktion

  • Rörliga keramiska plattor

Perfekt fuktskydd med innovativ sensor

Perfekt fuktskydd med innovativ sensor

Sensorn analyserar ditt hår trettio gånger i sekunden och anpassar temperaturen för att bevara hårets naturliga fukt.

Förhindrar statisk elektricitet och ger slätt och krusfritt, glänsande hår

Förhindrar statisk elektricitet och ger slätt och krusfritt, glänsande hår

Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.

Ger mindre tryck på håret så att inte hårstråna bryts

Ger mindre tryck på håret så att inte hårstråna bryts

De rörliga plattorna flyttas så att trycket på håret justeras. Det skyddar hårstråna från att skadas och förebygger därför hårslitage.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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4.3

av 5

127

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

23/12/2019

Sverige

Sverige

Utmärkt Bra

Exakt samma som beskrivit, jag känner att mitt hår blivit mycket fräschare och mjukare än vanligt.

Fördelar

Allt är bra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/00 Plattång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/00 Plattång

13/04/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Grym plattång

Helt klart den bästa jag har testat. Har testat allt fr babyliss till ghd o denna slår alla. Håret blir jättefint o blankt. Lätt att både göra håret rakt o att locka det. Värms upp superfort.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/00 Plattång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/00 Plattång

30/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Amazing product

A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

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