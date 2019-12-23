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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Bevara hårets naturliga fukthalt
Vårdande joniserande funktion
Rörliga keramiska plattor
Sensorn analyserar ditt hår trettio gånger i sekunden och anpassar temperaturen för att bevara hårets naturliga fukt.
Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.
De rörliga plattorna flyttas så att trycket på håret justeras. Det skyddar hårstråna från att skadas och förebygger därför hårslitage.
4.3
av 5
127
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Disa A
23/12/2019
Sverige
Utmärkt Bra
Exakt samma som beskrivit, jag känner att mitt hår blivit mycket fräschare och mjukare än vanligt.
Fördelar
Allt är bra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Emci
13/04/2017
Sverige
Verifierad köpare
Grym plattång
Helt klart den bästa jag har testat. Har testat allt fr babyliss till ghd o denna slår alla. Håret blir jättefint o blankt. Lätt att både göra håret rakt o att locka det. Värms upp superfort.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/00 Plattång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/00 Plattång
ZebraThree
30/01/2022
United Kingdom
Verifierad köpare
Amazing product
A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener