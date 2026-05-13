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Utgått

Uppvärmd ProCare-stylingborste

HP8634/00

4.4

| (49) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Volym och glans för långt hår

Använd den uppvärmda Philips ProCare-stylingborsten för att snabbt skapa mjuka vågor medan du vårdar ditt hår. Med den uppvärmda kolven på 45 mm får du fasta resultat som varar länge, och borstens indragbara borststrån gör den garanterat snabb att använda för att få perfekta frisyrer.

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Volym och glans för långt hår

  • Infällbara borst (45 mm)

  • Keramisk beläggning i turmalin

  • Temperatur på 160 ºC och 190 ºC

  • Jonisk hårvård

Indragbara borststrån för snabb och enkel borttagning

Indragbara borststrån för snabb och enkel borttagning

Unika indragbara borststrån ger snabb och säker användning. När du har lindat håret runt borsten roterar du den kalla spetsen så att stråna dras in. Med den här unika funktionen blir hårborttagningen enkel, och lockarnas perfekta form bevaras.

Joniskt vårdande och turmalinplattor för glansigt hår

Joniskt vårdande och turmalinplattor för glansigt hår

Ge ditt hår omedelbar behandling med vårdande jonfunktion. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

2 stylingtemperaturinställningar beroende på hårtyp

Välj mellan 2 stylingtemperaturinställningar på 160 °C och 190 °C för att säkra varaktigt resultat, medan du minimerar risken för skador på håret.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

49

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

1

13/05/2026

France

France

Excellent produit

Super au top …j’étais persuadé de pouvoir la retrouver cette brosse. Pourquoi l’avoir arrêtée???? Je suis malheureuse 😭😭😭 À chaque fois qu’un article fonctionne bien on l’arrête ! Ce modèle est introuvable sur Vinted !

Fördelar

Excellent

Nackdelar

Il n’y en a plus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Datum för användning 2019-04-13

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Datum för användning 2019-04-13

09/08/2016

Deutschland

Deutschland

Uneingeschränkte Empfehlung

Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste

31/05/2016

France

France

Mon meilleur accessoire de coiffure

J'utilise cet article depuis un an et il m'est devenu vraiment indispensable, je possède d'autres appareils coiffants mais c'est celui-là que j'utilise le plus souvent ! J'ai les cheveux mi-longs et à mon âge le "négligé" ne pardonne pas : avec ça mes cheveux (épais) relevés ou non sont beaux, soyeux et un peu ondulés, c'est parfait. Je l'ai même utilisé pour mon mari qui à des cheveux très fins et tout "froissés" le matin, à chaleur plus douce c'était très bien ! Il faudrait peut-être prévoir un petit sac de rangement pour voyager.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

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