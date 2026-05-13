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Utgått
Volym och glans för långt hår
Använd den uppvärmda Philips ProCare-stylingborsten för att snabbt skapa mjuka vågor medan du vårdar ditt hår. Med den uppvärmda kolven på 45 mm får du fasta resultat som varar länge, och borstens indragbara borststrån gör den garanterat snabb att använda för att få perfekta frisyrer.
Infällbara borst (45 mm)
Keramisk beläggning i turmalin
Temperatur på 160 ºC och 190 ºC
Jonisk hårvård
Unika indragbara borststrån ger snabb och säker användning. När du har lindat håret runt borsten roterar du den kalla spetsen så att stråna dras in. Med den här unika funktionen blir hårborttagningen enkel, och lockarnas perfekta form bevaras.
Ge ditt hår omedelbar behandling med vårdande jonfunktion. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.
Välj mellan 2 stylingtemperaturinställningar på 160 °C och 190 °C för att säkra varaktigt resultat, medan du minimerar risken för skador på håret.
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4.4
av 5
49
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Nathou26
13/05/2026
France
Excellent produit
Super au top …j’étais persuadé de pouvoir la retrouver cette brosse. Pourquoi l’avoir arrêtée???? Je suis malheureuse 😭😭😭 À chaque fois qu’un article fonctionne bien on l’arrête ! Ce modèle est introuvable sur Vinted !
Fördelar
Excellent
Nackdelar
Il n’y en a plus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Datum för användning 2019-04-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Datum för användning 2019-04-13
stmj
09/08/2016
Deutschland
Uneingeschränkte Empfehlung
Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste
Katele81
31/05/2016
France
Mon meilleur accessoire de coiffure
J'utilise cet article depuis un an et il m'est devenu vraiment indispensable, je possède d'autres appareils coiffants mais c'est celui-là que j'utilise le plus souvent ! J'ai les cheveux mi-longs et à mon âge le "négligé" ne pardonne pas : avec ça mes cheveux (épais) relevés ou non sont beaux, soyeux et un peu ondulés, c'est parfait. Je l'ai même utilisé pour mon mari qui à des cheveux très fins et tout "froissés" le matin, à chaleur plus douce c'était très bien ! Il faudrait peut-être prévoir un petit sac de rangement pour voyager.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare