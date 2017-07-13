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  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
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  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
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  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
  • Proffsigt resultat med mindre slitage på håret

Prestige ProHårtork

HPS920/00

4.4
| (121) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Proffsigt resultat med mindre slitage på håret
Philips Pro Hårtork torkar snabbt och effektivt utan att skada håret. Den innovative Style&Protect-funktionen med infraröd värme gör att du undviker överhettning av håret. Dessutom är hårtorken mycket kraftfull vilket torkar håret snabbt. Du slipper alltså slita på håret i onödan.
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Proffsigt resultat med mindre slitage på håret

  • Mycket kraftfull motor

  • Värmeskydd säkerställer fukthalten

  • Vårdande jonfunktion ger glänsande hår

  • 2 medföljande smala munstycken

2 300 W ger snabb, högeffektiv torkeffekt

2 300 W ger snabb, högeffektiv torkeffekt

Den här professionella hårtorken på 2 300 W har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.

Jonisk hårvård för mjukt, glänsande och krusningsfritt hår

Jonisk hårvård för mjukt, glänsande och krusningsfritt hår

Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställning

ThermoProtect-temperaturinställningen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

121

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

13/07/2017

Sverige

Sverige

Fantastisk hårfön!

Tystgående, kraftfull, snygg design och torkar mitt tjocka hår på nolltid! Håret blir mer glansigt och slätt jämfört med min gamla fön. Jag är helt frälst över min nya fön :) Enda minuset om jag ska nämna nåt är att den är lite tung och vibrerar lite i handen när man kör på max-läge.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

02/07/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra produkt

Tillräcklig lång elsladd. Lagom mängd inställningar.

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS920/00 Hårtork

13/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

PRO HAIRDRYER FANTASTIC

iT`S A FANTASTIC HAIR DRYER, MY DAUGHTERS AND ME ARE HAPPY FOR THIS GREAT BUY. I HAVE HAD IN OTHER MARKS BECAUSE I'M HAIRDRESSER AND THIS IS UNIQUE AND TOTAL COMFORTABLE. THANKS PHILIPS!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Testad med 6 mm munstycke och inställningarna hastighet 2 och uppvärmning 2

  2. jämfört med föregångaren HP4997