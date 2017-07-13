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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Mycket kraftfull motor
Värmeskydd säkerställer fukthalten
Vårdande jonfunktion ger glänsande hår
2 medföljande smala munstycken
Den här professionella hårtorken på 2 300 W har ett kraftfullt luftflöde. Kombinationen av hög effekt och hastighet gör det enkelt att snabbt torka och forma håret.
Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusfritt.
ThermoProtect-temperaturinställningen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
4.4
av 5
121
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Vera
13/07/2017
Sverige
Fantastisk hårfön!
Tystgående, kraftfull, snygg design och torkar mitt tjocka hår på nolltid! Håret blir mer glansigt och slätt jämfört med min gamla fön. Jag är helt frälst över min nya fön :) Enda minuset om jag ska nämna nåt är att den är lite tung och vibrerar lite i handen när man kör på max-läge.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Wera1957Moda
02/07/2016
Sverige
Verifierad köpare
Bra produkt
Tillräcklig lång elsladd. Lagom mängd inställningar.
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS920/00 Hårtork
JULVIA22
13/11/2015
United Kingdom
PRO HAIRDRYER FANTASTIC
iT`S A FANTASTIC HAIR DRYER, MY DAUGHTERS AND ME ARE HAPPY FOR THIS GREAT BUY. I HAVE HAD IN OTHER MARKS BECAUSE I'M HAIRDRESSER AND THIS IS UNIQUE AND TOTAL COMFORTABLE. THANKS PHILIPS!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige Pro HPS910/00 Hair Dryer
Testad med 6 mm munstycke och inställningarna hastighet 2 och uppvärmning 2
jämfört med föregångaren HP4997